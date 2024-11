Tom Brady tem dificuldade de 'seguir em frente' após divórcio, diz site

Brady não teria desenvolvido mais sentimentos por nenhuma outra pessoa. "Várias mulheres se jogaram sobre ele, mas ele simplesmente demonstrou muito pouco interesse", completou o site.

A notícia da gravidez de Gisele também teria sido um baque para seu ex-marido. "Tom ficou traumatizado com a notícia. A última coisa que ele esperava era que ela teria outro filho, e isso realmente reforçou a realidade de que eles nunca vão ficar juntos novamente", acrescentou a fonte.

Em meio a todas as mudanças na sua vida, Brady passou o Dia de Ação de Graças sozinho nesta quinta-feira (28). Segundo o Page Six, Gisele levou os filhos para uma viagem à Costa Rica com o namorado Joaquim Valente. No entanto, o ex-atleta apoiou a decisão visto que esse é o acordo deles.

Apesar disso, o jogador ainda aproveitará as festividades com os filhos. "Ele vai ter bastante tempo com seus filhos durante as festas de fim de ano", disse um informante ao site.