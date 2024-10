Luigi Baricelli abre o jogo sobre virar triatleta: 'Desafio pessoal'

Luigi Baricelli, 53, que está longe das telinhas desde 2011, abriu o jogo sobre carreira e novas decisões.

O que aconteceu

Atualmente, o ator está no ar na reprise de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Em conversa com o jornal O Globo, o artista diz que sente saudade de atuar e ainda falou sobre sua decisão de se dedicar a vida fitness, virando triatleta, atingindo, como ele mesmo disse, 'um objetivo pessoal'.

Luigi, que mora nos EUA com a família onde pratica esportes, disse que gosta de assistir à reprise. "Acho divertido ver. As pessoas me mandam mensagens na internet. Dá muita saudade, porque é gostoso. Trabalhei a vida inteira com arte, novela, apresentação, teatro, cinema... É bom sentir aquele time, a pressão de colocar no ar aqueles oito meses intensos e, de repente, tudo acaba e você pensa: 'Saudade dessa família'. Tenho vontade de voltar a atuar. Sempre estarei aberto, faz parte de mim".