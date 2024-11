Giselle Itié diz que cogitou aborto por relação tóxica com Guilherme Winter

Giselle Itié, 42, relatou que cogitou interromper a gravidez de seu filho com Guilherme Winter, 42, por causa da relação tóxica que vivia com o ator.

O que aconteceu

Itié, que é mãe de Pedro, da relação com Winter, explicou que a maternidade sempre foi um sonho seu, mas admite ter vivenciado emoções diferentes ao descobrir-se grávida do ator. "A primeira emoção, o primeiro sentimento foi de plenitude. Filho, vou ser mãe, amo criança e sempre tive vontade de ser mãe. Só que quando a ficha foi caindo e comecei a ser mais objetiva, olhei para o pai do meu filho e comecei a questionar. Será que vou conseguir ir para frente com essa relação para o resto da vida?", iniciou no podcast Exaustas, que ela apresenta.

A atriz explicou que sua relação com Guilherme era tóxica e não tinha futuro. "Sim, foi uma relação tóxica e não estou julgando quem é tóxico. Era uma relação tóxica de duas pessoas e já estava muito óbvio que não ia para frente".