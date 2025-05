Polícia diz que descobriu ameaça de bomba em show de Lady Gaga por denúncia

Polícia declarou que o grupo orquestrava o ataque com coquetéis molotov e outros explosivos. De acordo com as autoridades, os responsáveis disseminavam ódio e planejavam o ataque em uma plataforma de mensagens e áudios.

Corporação analisará o que foi apreendido dos suspeitos, conforme foi explicado em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5). O homem detido no Rio Grande do Sul deixou a prisão após pagamento de fiança.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu mandados de busca e apreensão em 15 endereços, que supostamente estariam ligados ao atentado. Os envolvidos são investigados por incitação ao crime e terrorismo.

Ameaça de bomba em show de Lady Gaga

Polícia Civil do Rio de Janeiro impediu uma ameaça de bomba no megashow de Lady Gaga no Brasil. Equipe da cantora revelou que não sabia do caso antes de ser divulgado pela imprensa brasileira.

Em pronunciamento ao The Hollywood Reporter, pontuou: "Antes e durante o show, não havia nenhuma preocupação conhecida com a segurança, nem qualquer comunicação da polícia ou autoridades".