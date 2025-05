Ex-BBB Hariany faz tratamento energético que envolve abstinência sexual

Hariany Almeida, 27, esteve por três dias na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, para submeter-se a um tratamento energético ministrado por Bárbara Potiguara, respeitada representante de povos originários.

O que aconteceu

O processo envolve busca por autoconhecimento e cura interna. "Fiz sessões de desbloqueio para poder me libertar de alguns traumas. Fui reenergizada através da natureza, banhos de mar, uso de cristais e até mesmo um colar energético que ficou comigo durante esses três dias. Tirei esses três dias para me colocar em primeiro lugar, me desligar de tudo... Consegui realinhar minhas energias através da força da natureza", explicou ela ao portal Gshow.

O tratamento inclui a abstenção de álcool, sexo e festas durante o período em que estiver sendo ministrado. "Passei por um tratamento com outra terapeuta que embarcou nessa cura conosco, e juntas utilizamos energias complementares que trouxeram um novo alívio para mim. Tudo isso é ligado à energia da natureza e à cura."