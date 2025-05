Ex-Malhação Daniel Erthal tem carrinho de bebidas furtado após show de Gaga

Daniel Erthal, o ex-galã de Malhação, teve seu carrinho de bebida furtado nesta manhã, depois de trabalhar durante o show de Lady Gaga.

O que aconteceu

O ex-ator relatou que seu carrinho foi levado por volta das 6h da manhã, após deixá-lo estacionado na rua. "Meu carrinho de bebidas fica em frente ao meu bar. Eu estou com problemas de garagem há duas semanas, e eu levei a tina, que é um outro modelo que eu vendo na rua, com rodas, punho e a plotagem da minha marca, Ilha da Sede", explicou em conversa com Splash.

Splash teve acesso ao vídeo das câmeras de segurança de uma mecânica para carros, que registrou o momento o furto. Nas imagens, o carrinho aparece em frente a Universidade Veiga de Almeida, em Botafogo, no Rio de Janeiro.