Morte de atriz mirim brasileira de 11 anos repercute internacionalmente

Page Six destacou que ainda não se sabe a causa da morte da jovem. "A atriz mirim Millena Brandão morreu em 2 de maio após sofrer 13 ataques cardíacos, segundo relatos de diversos veículos de comunicação. Ela tinha 11 anos", escreveram na notícia.

Já o The Sun afirmou que a morte de Millena ocorreu após 21 paradas cardíacas, sem citar nenhuma fonte. "Sua mãe, Thays Brandão, havia revelado dias antes que os médicos diagnosticaram Milena com um tumor no cérebro", afirmou o veículo após afirmar que a atriz mirim morreu dois dias após ter fortes dores de cabeça.

O New York Post informou que o tumor foi notado depois que médicos suspeitaram que os sintomas da atriz poderia ser dengue. "A mãe dela, Thays Brandão, revelou que os médicos acreditavam que ela poderia ter dengue antes que exames adicionais revelassem um tumor cerebral".

O site E! News se baseou nas publicações dos pais de Millena Brandão nas redes sociais. "Millena Brandão, conhecida por seu trabalho na série da Netflix "Sintonia" morreu, seus pais Thays Brandão e Luiz Brandão confirmaram".

O TMZ também noticiou o assunto: "A atriz brasileira morreu na sexta-feira... segundo sua família. A causa oficial da morte não é clara, mas diversos veículos de comunicação relatam que ela sofreu pelo menos 13 paradas cardíacas nos dias que antecederam sua morte".

O Daily Mail fez uma reportagem completa com todas as informações sobre Millena Brandão. "Millena Brandão estreou como atriz em outubro de 2023 no SBT e já apareceu em 'A infância de Romeu e Julieta' e 'A Caverna Encantado'", mencionaram ao falar sobre a carreira da atriz mirim.