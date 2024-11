Leão: Saída de Denilson mostra que Band não tem força para segurar talentos

A saída do comentarista esportivo e ex-jogador Denilson mostra que a Band consegue lançar talentos, mas não tem forças para segurá-los, avaliou o colunista Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta sexta-feira (29).

Denilson tinha contrato vigente até 2027, mas optou pela rescisão do vínculo após 14 anos na emissora. O profissional estaria na mira da Globo para apresentar um programa no SporTV, nas noites de domingo, em 2025, conforme apuração feita pelo F5, site de entretenimento da Folha.