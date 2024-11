Casal gay de outra novela vai aparecer em 'Garota do Momento'?

Beatriz reagiu ao comentário da amiga. A mocinha disse que Iolanda não deveria fazer esse comentário com cunho homofóbico e que todos merecerem a felicidade.

Na novela "Além da Ilusão", exibida em 2022, Plínio era um galã de radionovelas. Ele se apaixona pelo roteirista da obra em que está atuando e os dois têm um final feliz.

Essa não é a primeira referência que "Garota do Momento" faz à outra novela. Como as duas tramas são da autoria de Alessandra Poggi, a escritora tem se dado a liberdade de citar personagens de "Além da Ilusão" na novela atual.

Até mesmo Emília, personagem que foi de Gaby Amarantos em "Além da Ilusão", já apareceu cantando em "Garota do Momento". Por enquanto, não existe nenhuma evidência de que o casal gay Leopoldo e Plínio vá realmente aparecer na história que está senso exibida atualmente.

Nas redes sociais, os fãs comemoram a citação ao casal de "Além da Ilusão". "A Iolanda falando do Plínio, do Leopoldo e da nivela da rádio da Arminda! Ai que saudade de 'Além da Iusão'", comentou um usuário do X (antigo Twitter).