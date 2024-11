Ana Maria Braga viraliza após tomar mamadeira no ar: 'Não tive fase oral'

Nas redes sociais, a cena deu o que falar. "11:30 da manhã e a Ana Maria Braga falando que não teve a fase oral depois de mamar. A televisão brasileira é fascinante", escreveu um perfil no X. "Mano, 11h30 da manhã e Ana Maria provando leite na mamadeira", comentou outro.

Com a repercussão, o perfil de Ana Maria Braga explicou o que quis dizer com a tal "fase oral". "É uma das etapas do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud, que ocorre nos primeiros meses de vida", disse ela.

Durante essa fase, a boca é a principal zona erógena do bebê, e suas necessidades de prazer estão ligadas a atividades como mamar e explorar objetos com a boca. Ana Maria Braga no Instagram

A apresentadora falou que o que ocorre na "fase oral" poderia influenciar a personalidade futura da pessoa. "Com comportamentos relacionados a desejos de prazer ou frustração ligados à boca, como comer em excesso, fumar ou falar demais", concluiu o texto.

