Luísa Sonza revela por que parou de mostrar o corpo: 'Muito triste'

Sonza desabafou ao contar que isso mudou toda sua percepção sobre suas roupas. "Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido", lamentou.

Perdi essa 'inocência'. Falei: chega! Quero mostrar pras pessoas que eu sou mais que isso. Luísa Sonza

Com isso, veio a decisão de se apresentar com roupas mais fechadas — mesmo que isso seja desconfortável. "Eu falei, bom, então agora eu vou fazer esse show totalmente cheio de roupa, passava um calor. Eu parei de dançar como eu dançava, porque [o visual antigo] me dava uma mobilidade", pontuou.