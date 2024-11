TikTok Awards 2024: veja quem são os indicados e saiba como votar

O TikTok Brasil anunciou quem são os criadores de conteúdo que concorrem na premiação que elege os destaques da plataforma em 2024.

No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". A competição é dividida em duas etapas: primeiro, é preciso escolher entre os indicados os cinco finalistas de cada categoria, que serão revelados em 4 de dezembro.

Na segunda fase, os escolhidos também serão eleitos pelo voto popular, que poderão votar diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro. O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia ao vivo em 17 de dezembro, com transmissão pelo TikTok. Veja quem são os indicados: