Jojo Todynho diz que recebeu oferta de R$ 1,5 mi para apoiar Lula; PT nega

Sem apresentar provas, Jojo Todynho disse que recebeu uma proposta milionária para prestar apoio à campanha do então candidato Lula nas eleições de 2022. Em nota, o PT negou as declarações da cantora.

O que aconteceu

Todynho disse que em 2022 foi convidada para um almoço de trabalho, quando recebeu a suposta proposta. "Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso... Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente... E eu falei: 'Desculpa gente, não vai rolar'", declarou em entrevista ao canal do YouTube Brasil Paralelo.

Também sem mostrar evidências, a cantora acusou as celebridades que apoiam Lula de receberem dinheiro do PT. "Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha. Se para mim ofereceram R$ 1,5 milhão, imagina quanto outros não ganharam e continuam ganhando".