Jojo Todynho desiste da política 'para não perder a paz': 'Virei bandida'

Jojo Todynho anunciou que desistiu de seus planos para prosseguir na vida política após sinalizar que poderia concorrer a algum cargo público nas próximas eleições.

O que aconteceu

Todynho justificou sua desistência da vida pública ao desejo de manter sua paz. "Hoje a gente vive uma população muito dividida. Tudo, principalmente o que eu falo muito, as pessoas tiram muito de contexto que elas querem encaixar na narrativa delas. E tá tudo bem. Então eu entendo que eu já não tenho muita paz. Eu não quero tirar o pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor", declarou em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Funkeira alegou que após assumir publicamente ser uma pessoa de direita ela se tornou "uma bandida". "Até ontem, quando eu nada tinha falado, nada tinha dito e tinha ficado quieta, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando eu me posicionei, virei vagabunda, bandida. Eu pareço que sou foragida da Justiça. É ruindade (...) Porque eu disse que eu sou uma mulher de direita. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseado no que elas falam".