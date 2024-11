Após confirmar gravidez, Cacá decide futuro do bebê em 'Volta por Cima'

No capítulo de quarta-feira (27), da novela "Volta por Cima" (Globo), Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta.

Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam. Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme.

Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa. Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão. Roxelle se insinua para Jô, e Sebastian fica com ciúmes.