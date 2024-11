Influenciador expõe briga e fim da amizade entre Gkay e Lucas Guedez

Rafael disse que não se incomodou em ter sido esnobado por Gkay, mas que Lucas não gostou, foi tirar satisfação com a famosa e os dois romperam. "Ela e o Lucas tiveram esse embate porque o Lucas é muito mais emocional. Quando aconteceu isso de não ser citado no texto, ele ficou meio triste, mal... Quando ele veio me falar, eu falei: 'Fiz o meu papel de amigo e não tenho nenhum problema'. Jamais iria reduzir a nossa amizade para um texto. Sei o papel que faço na vida dela e não tem essa relevância ela ter me citado. Para mim é muito mais importante a troca que a gente tem. Estou com 30 anos e não ia levando a minha amizade por causa de uma menção. Sei do meu papel de amigo".

Uccman admitiu que houve afastamento entre ele e Gkay devido a sua proximidade com Guedez, mas ele afirma que não escolheu um lado na briga. "Eu moro com o Lucas, eu vivo com o Lucas. Rolou um afastamento como se eu tivesse escolhido um lado, mas eu não tinha escolhido um lado. Todas as minhas pendências que eu tinha que resolver com ela, eu resolvi com ela. Eu não tenho nenhum problema com ela, eu sou muito grata a tudo o que a gente viveu, da nossa amizade eu só levo coisas boas".

Lucas Guedez e Gkay deixaram de se seguir no Instagram na época da briga. Guedez, que integra o elenco do programa Sabadou com Virginia, chegou a ser questionado sobre o fim da amizade na atração, mas disse apenas que isso "é passado".