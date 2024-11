Em único filme internacional, Fernanda Torres atuou com 'Hannibal'

Cotada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres, 59, já se aventurou no mercado estrangeiro antes, estrelando um filme ao lado de Anthony Hopkins, 86.

Vencedor de duas estatuetas de melhor ator, o Hannibal de "Silêncio dos Inocentes" protagonizou a obra britânica "A Guerra de Um Homem", única produção internacional no currículo de Torres.

Com o título original "One Man's War" o filme de 1991 foi feito para a televisão inglesa e se passa na ditadura do Paraguai. Ele é baseado na história do médico Joel Filártiga, interpretado por Hopkins, que lutou contra o autoritarismo e buscou justiça pela morte do filho Joelito, torturado e morto pelo regime de Alfredo Stroessner nos anos 1970.