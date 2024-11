Mulher viraliza ao falar de dívida na TV: 'Miserável lazarento do ex-genro'

O repórter ainda tentou consolar a entrevistada, destacando que, pelo menos, ela conseguiu um desconto.

Mas ela não pareceu satisfeita pela negociação, que deixou uma cobrança de R$ 858 — e não poupou críticas ao banco em que tem uma conta. Tudo isso, ao vivo.

"Muito pouco, né? Senhor Bradesco, por favor, me ajude, eu quero pagar, porque a dívida não é minha. Compraram no meu cartão e eu estou com esse rombo. E vocês me dão um desconto de só mil cento e pouco? Me ajude, Bradesco", pediu.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais, onde a espontaneidade da entrevistada fez muito sucesso. "O 'ao vivo' na Bahia é para os fortes", brincou um comentário. "A Bahia e sua arte em fazer memes", escreveu outro.

A reação do repórter às respostas também chamou atenção. "O jornalista colocando a mão no ombro dela sempre que ela fala", destacou um. "O desespero do repórter. 'Namm mulé (sic), fale isso não", imaginou um segundo.