Jessica Alves é hospitalizada com buraco no bumbum após picada de abelha

Jessica Alves, 41, foi levada ao hospital após ser picada por uma abelha no bumbum.

O que aconteceu

A influencer mostrou o local com um buraco. "Foram muitas dores, fiquei duas semanas sem andar porque atingiu o nervo ciático. O médico tirou o implante, fiquei sem implante por um mês, coloquei de novo, mas fiquei cheia de defeitos e cicatrizes", relatou.

Alves procurou uma clínica para realizar um preenchimento de ácido hialurônico no local. "Isso foi capaz de uniformizar as cicatrizes e imperfeições no meu bumbum depois da picada de abelha. No dia seguinte, fiquei 24 horas descansando de bruços, mas consegui fazer praticamente tudo normalmente", explicou a influenciadora.