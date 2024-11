Ex-diretor recorda fase problemática do Fofocalizando: 'Um BO por dia'

O ex-diretor de Planejamento Artístico e Criação do SBT, Fernando Pelégio, recordou o período em que esteve por trás da produção do Fofocalizando.

O que aconteceu

Fernando respondeu o comentário elogioso de um internauta ao período em que Lívia Andrade, 41, integrou a bancada do vespertino. "Essa época, sem dúvidas, foi a melhor fase do Fofocalizando. Digo com propriedade, pois vivenciei essa época", afirmou o rapaz, no X (antigo Twitter).

Pelégio contou que, embora de fato fizesse mais sucesso que hoje, a atração à época tinha bastidores extremamente caóticos. "Saiu do ar dando 10 pontos de audiência. Deu lugar ao Triturando… Porém, era um B.O. por dia!"