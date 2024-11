Clara Moneke diz que traía porque mulheres de sua família foram traídas

No Lady Night, ela também admitiu que tem trauma de se relacionar com homens por uma questão familiar. Segundo contou, sua família por parte de mãe é formada majoritariamente por mulheres, porque "todos os homens fugiram, foram embora ou morreram", e isso a deixou traumatizada. "A questão do homem mesmo... Eu tenho dificuldade muita séria em me relacionar com homens porque não confio", falou.

Clara Moneke se destacou na novela "Vai na Fé" e é um dos principais nomes da nova geração de atrizes da Globo. A artista namora o ator Breno Ferreira, com quem iniciou relação há cerca de um mês, após o fim do namoro de três anos com o publicitário Tácio Fidelis.