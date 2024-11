Carlinhos Maia diz que Simaria está tomando remédios controlados: 'Mal'

Chamei outros artistas, mas foi mais por ela. Ela e a Simone foram as primeiras pessoas que me colocaram no palco, lá me Brasília. Sempre me apoiaram , Carlinhos Maia

Maia também justificou o fato de ter expulsado o cunhado, Babal Guimarães, da comemoração. "Ele não respeitou o Lucas. Se o irmão disse 'é só você', e você traz um monte de gente... Era muita gente. Não é a primeira vez. Se ele tiver amor pelo irmão e por mim, ele vai se tocar. Eu sei que ele me ama, que ele ama o Lucas e tem 'N' qualidades, mas com um filho lindo daquele não tem mais que se provar, ficar contando dinheiro na frente dos outros. Hoje em dia vai ser tudo meu assim, vai ser tudo filmado", prometeu, por fim.