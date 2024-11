Simaria volta a cantar na casa de Carlinhos Maia, e festa rende treta; veja

Passado o show, a festa ainda rendeu uma confusão entre Carlinhos e o cunhado, Babal Guimarães. O influenciador pediu que o irmão de Lucas Guimarães se retirasse da festa.

Carlinhos contou que Babal teria levado muitas pessoas para a festa sem avisar. "Aí vem uma pessoa próxima e me traz umas 10 pessoas sem me perguntar, achando que está numa praça pública. E a culpa nem é das pessoas que vieram. Eu fui lá, falei com o segurança, 'conversa com carinho e pede para se retirar'", afirmou ele nos stories do Instagram.

Sabe o que mais me irrita? Não são as pessoas que vem de penetra, é a pessoa que me conhece e passar pela cabeça que eu ia permitir. Carlinhos Maia

O influenciador explicou seu incômodo. "Até essa pessoa que eu gosto muito eu pedi para ir também porque tá confundindo com uma farra, com um cabaré, com qualquer outra coisa. Não é assim, é a minha casa, no mínimo tem que perguntar, é muita cara de pau", disparou.

A festa de Carlinhos ainda contou com outros convidados famosos. Além de Simaria, MC Daniel, Fiuk, Kell Smith, Léo Foguete e outras personalidades marcaram presença.