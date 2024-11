Saiba quem herdou fortuna de US$ 400 milhões deixada por Ayrton Senna

Ayrton Senna acumulou uma fortuna de US$ 400 milhões em seus dez anos de carreira.

O que aconteceu

O valor, corrigido, chegaria hoje a US$ 828 milhões - cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual. Os números foram divulgados pelo jornalista inglês Tom Rubython, autor do livro "The Life of Senna" ("A Vida de Senna", em tradução livre).

Ayrton não tinha filhos e deixou mais da metade de sua herança o Instituto Ayrton Senna, entidade pró-educação infantil fundada pelo piloto. Ele também cedeu integralmente ao instituto os direitos sobre a marca 'Senna', usada até hoje em todo o mundo.