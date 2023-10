Conheça a atriz que vai interpretar Galisteu em série sobre Ayrton Senna

O romance de Ayrton Senna e Adriane Galisteuserá explorado na minissérie sobre a vida do piloto, a ser lançada pela Netflix. E a atriz escolhida para viver a apresentadora é Julia Foti.

Ela aparece na foto de divulgação do elenco, compartilhada na sexta-feira (20). Julia vai contracenar com Gabriel Leone, responsável por dar vida para o piloto na produção. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo.

Adriane Galisteu namorou com Ayrton Senna entre 1993 e 1994. Além do relacionamento com a apresentadora, o romance do piloto com Xuxa também será abordado na série. Pâmela Tomé interpretará Xuxa.