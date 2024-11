Velório de Liam Payne foi marcado por tensão no reencontro do One Direction

Eles estão devastados pela morte do Liam. Eles foram como irmãos durante os seus anos mais formativos e dividiram tanta história juntos. Mas ficar cara a cara em um evento tão trágico assim deve ter sido muito difícil.

Testemunhas relataram que não houve muitas interações entre os ex-colegas de grupo. Harry foi o primeiro a chegar ao velório acompanhado do apresentador James Corden, que também era próximo a Liam. Niall chegou separadamente com a namorada, Amelia Woolley. Apenas Zayn e Louis foram vistos conversando.

Depois do velório, cada um dos artistas seguiu seu caminho. Harry e James foram embora do local sem mais delongas. Zayn também deixou o funeral sozinho. Niall fez questão de levar uma cópia do material que foi distribuído na cerimônia, que tinha duas fotos de Liam.

Houve ainda certa tensão com a presença de Simon Cowell, jurado do X Factor, que foi fundamental para alçar o One Direction à fama. O produtor não foi visto conversando com nenhum dos integrantes do grupo. No entanto, ele consolou o pai de Liam, Geoff Payne.

Parte do climão se deve à relação delicada entre Simon e a família Payne, especialmente por tudo que a fama causou na vida do cantor. "Geoff é um homem muito amoroso. Ele sofreu com o Liam ter ficado famoso. Foi Simon quem deu tanto para o Liam, mas também foi ele quem tirou tanto dele, então deve ter sido difícil para Geoff", disse uma fonte.

A cantora Cheryl Tweedy, mãe do filho de Liam, ficou muito emocionada na cerimônia. Ela fez votos de que garantiria que o filho, Bear, nunca esqueça o pai. Ela foi acompanhada pelas ex-colegas do grupo Girls Aloud, Nicola Roberts e Kimberly Walsh.