'Volta por Cima': 3 cenas mostram Madalena levando o pior golpe da vida

No final do episódio, Madalena recebe um telefonema cancelando o pedido para a festa, ficando devastada com a situação e sem nem imaginar que foi Osmar o causador.

Madá (Jéssica Ellen) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Roxelle se enfurece com a revelação de Madalena sobre Chico. Osmar convida Tati para morar com ele. Nando escolhe Jão para ser seu primeiro mentor. Joyce tem uma ideia para se aproximar de Osmar. Jão sugere que Jin trabalhe na Viação Formosa. Rosana discute com Nando por causa de Jão. Doralice procura Tereza. Roxelle flagra Chico e Cacá juntos.

