Príncipe Harry brinca sobre 'tatuagem na bunda' com cantor country; vídeo

Príncipe Harry, 40, fez uma tatuagem fake em seu pescoço para a divulgação do Invictus Games, evento do qual é embaixador.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (19), o perfil no Instagram do Invictus Games Vancouver Whistler 2025 anunciou o cantor country Jelly Roll como a principal atração da cerimônia de encerramento. O evento internacional trata-se de uma competição com diversas modalidades para militares com deficiência. Ele foi idealizado pelo Duque de Sussex em 2014.

Para divulgar a atração, príncipe Harry aparece em um estúdio de tatuagem, quando é recebido pelo cantor, conhecido pela música "Save Me". De forma hilária, o homem da realeza parece não ter muita certeza do que está acontecendo, quando Jelly Roll o recepciona.