Gusttavo Lima ganha especial no SBT: por que ele ficou anos longe da TV?

Em 2019, Gusttavo disse que era uma questão de logística. "Está sendo uma barra para sair de casa. Para gravar, eu perco um dia inteiro, ou mais, que eu poderia estar com meus filhos e convivendo com a minha família. Faço de 25 a 30 shows por mês. Canto de terça a domingo. Às vezes, eu só tenho um dia de folga na semana. Ficou muito inviável para mim", disse em entrevista ao F5.

Mais recentemente, reportagem do Fantástico teria azedado de vez a relação do artista com a TV Globo. Segundo o F5, Gusttavo teria se sentido injustiçado ao ser citado em matéria que falava sobre a Operação Integration. Semanas depois da reportagem, o sertanejo chegou a ter prisão decretada, que foi revogada depois.

Especial de Natal

O cantor disse que o público vai vê-lo como nunca o viu antes na telinha. "É algo totalmente novo, que nunca fiz nada parecido. Faz tempo que eu quero fazer algo nesse formato. Vai ser algo com muito carinho e amor, que traga felicidade aos lares, às famílias brasileiras. Que traga alegria para quem vai assistir, então eu tenho certeza de que vocês vão adorar", disse em entrevista ao Fofocalizando (SBT).

Ele adiantou ainda que o especial apresentará o cenário de sua nova turnê de shows. "É a turnê que a gente vai lançar no ano que vem. São 50 shows. A gente inaugura o cenário novo da nova turnê no especial do SBT."