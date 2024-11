Vai ter separação? Madá sofre a maior decepção com Jão em 'Volta por Cima'

Mesmo em choque, Jão toma coragem e abre o jogo com Madá. A notícia cai como uma bomba no colo da decoradora de festas, que tenta fingir que está tudo bem entre ela e o namorado.

Por dentro, Madá fica destruída e desabafa com Cida (Juliana Alves). A filha de Doralice (Tereza Seiblitz) mostra ter dúvidas se conseguirá ou não suportar essa mudança na vida de Jão.

Além das incertezas, Madá terá que encarar a agressividade de Cacá. A mãe do filho de Jão deixará sempre claro que não quer a intromissão de Madá em sua relação com o pai do bebê e muito menos com a criança que irá nascer.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.