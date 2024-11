Colin Petersen, primeiro baterista do Bee Gees, morre aos 78 anos

Baterista da formação original do Bee Gees, Colin Petersen, morreu aos 78 anos.

O que aconteceu

A notícia da morte de Colin Petersen foi confirmada pela página do grupo Best of Bee Gees no Facebook nesta segunda-feira (18). "É com profundo pesar que anunciamos a morte do nosso querido amigo Colin 'Smiley' Petersen", disse a mensagem nas redes sociais.

A causa da morte e a data exata não foram divulgadas. "Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, cuidado e respeito. Não temos certeza de como conseguimos seguir em frente sem o seu brilhante sorriso e sua profunda amizade. Te amamos, Col. Descanse em paz", encerrou o texto.