Amigo acusado de abandonar Liam Payne não será bem-vindo no velório

O funeral de Liam Payne, que morreu aos 31 anos em Buenos Aires, não deverá contar com a presença de Rogelio 'Roger' Nores — amigo investigado por ligação com a morte do cantor.

O que aconteceu

De acordo com o jornal The Sun, o velório de Liam Payne deverá acontecer essa semana e não contará com Roger. Apontado por alguns veículos como empresário do cantor, ele acompanhou o artista até a Argentina, para que Liam renovasse seu visto de residência nos Estados Unidos.

Antes do cantor cair da varanda do terceiro andar, Roger visitou Liam três vezes no hotel CasaSur. Por conta disso, o rapaz está sendo investigado por abandonar o artista e por ter facilitado o acesso às drogas. Rogelio 'Roger' Nores negou as acusações.