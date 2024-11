'Ainda Estou Aqui': você reconheceu atriz da novela das sete no filme?

Na novela das sete, Pri Helena vem ganhando destaque como Cacá. Sua personagem se envolveu com Jão (Fabrício Bolveira), mas foi trocada pela protagonista Madá (Jéssica Ellen). Nos próximos capítulos, Cacá descobrirá que está grávida do ex.

Além disso, sua personagem é uma criminosa. Cacá é uma das capangas da contraventora Violeta (Isabel Teixeira), mas diz para a mãe Ana Lúcia (Iara Jamra), que é cuidadora de idosos.

No filme "Ainda Estou Aqui" Pri Helena surge como Zezé, a empregada da casa de Eunice e Rubens Paiva, vividos por Fernanda Torres e Selton Mello. Ela participa de cenas fortes da trama, como quando os protagonistas têm a casa invadida pelos militares.

Nas redes sociais, Pri comemorou a estreia do filme nos cinemas e diz que "Ainda Estou Aqui" mudou sua vida. "Uma obra grandiosa, histórica, de uma importância inquestionável pro cinema brasileiro.