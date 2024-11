'Volta por Cima': Após empinar o bumbum, Gigi vai fazer sexo com professor?

No capítulo de segunda-feira (11), Gigi voltou a falar sobre seu crush. Em papo com Joyce, o melhor amigo de Silvinho contou à irmã que um dos motivos que o leva a treinar é o professor bonitão.

Nas redes sociais, alguns fãs da novela estão se divertindo com Gigi e sua paixonite pelo homem. "Gigi aproveitou bem o personal no treino", brincou um usuário do X (antigo Twitter). "Morri com essa sequência do Gigi pedindo socorro pro personal pra fretar durante os exercícios", afirmou outro.

Gigi só flertando o personal. 😅🤣😂 #VoltaPorCima pic.twitter.com/cHswBPCMd4 -- KELLY REGINA DIAS DO CARMO (@KELLYREGINADIA2) November 8, 2024

O GIGI TENTANDO CHAMAR ATENÇÃO DO PERSONAL PQP E ELE É MUITO BEM ARTICULADO SKSKSKSKSKDKS #voltaporcima -- najuh🎀 Jurídico Chico da CACHORRADA🐶 (@candydimaury) November 8, 2024

morri com essa sequência do Gigi pedindo socorro pro personal pra fretar durante os exercícios hahaha #VoltaPorCima -- ostrafelipe 🐚 (@OstraFelipe) November 8, 2024