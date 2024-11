HBO anuncia filme de Game of Thrones com participação de George R.R. Martin

"Game of Thrones" chegou ao fim na HBO em 2019 após oito temporadas. O desfecho da trama gerou críticas dos fãs e os criadores da série sugeriram que poderiam concluir a história original por meio de filmes.

Até o momento, no entanto, a HBO não esclareceu se o filme terá relação com a série que virou um fenômeno ou se é algum produto derivado do universo idealizado por George R.R. Martin. Vale destacar que atualmente a emissora produz a série "House of the Dragon", com duas temporadas já lançadas, que se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos iniciais de GoT.