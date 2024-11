Ex-Big Brother critica aparência de Kate Middleton e é detonada nas redes

Recordada por sua participação no Big Brother britânico, Narinder Kaur, 51, foi criticada após ironizar a aparência de Kate Middleton, 42, nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz inglesa deu a entender que Kate aparentaria mais idade do que tem e insinuou que tamanho 'envelhecimento' se devesse ao uso do cigarro. "Pergunta legítima: por que a Kate envelheceu tanto? Ela só tem 42 anos mesmo? Ela é fumante? É a única explicação", disparou Kaur no X, ao compartilhar o link de uma matéria sobre a presença de Middleton no Festival of Remembrance, que homenageou as vítimas da Primeira Guerra Miundial.

Muitos internautas se revoltaram com o comentário de Narinder e recordaram que Kate acaba de superar um câncer. "Um post completamente horrível da Narinder Kaur, abaixo de vários níveis de decência humana", detonou um internauta. "Você não faz ideia de como está sendo ofensiva", criticou outro. "Envelhecida? A mulher derrotou um câncer! Pelo amor de Deus!", protestou ainda um terceiro.