Atriz de 'Mania de Você' relembra relações abusivas: 'Absurdo o que vivi'

Mariana Santos, atriz que está no ar em "Mania de Você" (Globo), falou sobre as suas próprias experiências com relacionamentos abusivos. Na trama, ela interpreta Fátima, personagem que é vítima das humilhações do marido.

O que aconteceu

Na trama, a personagem de Mariana largou a própria carreira para viver o casamento. Em entrevista ao Extra, ela falou sobre a experiência de dar voz a uma história desse tipo. "Quando li a sinopse (da novela), vi que era um papel delicado, porque este é um tema muito difícil de tratar. É uma personagem que existe na vida real, representa mulheres de várias classes sociais e faixas etárias."

A atriz também relatou que já viveu experiências abusivas na sua vida pessoal. Ela relembra que já namorou um homem que começou a restringir suas idas e vindas, e se incomodava caso ela demorasse a chegar em casa. "Ele já achava que eu estava fazendo alguma coisa errada".