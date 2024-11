Leão detona repórter que xingou homem no Balanço Geral: 'Faltou à aula'

Na ocasião, a emissora mostrava ao vivo os estragos em um estabelecimento, mas o empresário, que tentava limpar o local com um rodo, pediu para não ter sua imagem exibida. A emissora, no entanto, insistiu em mostrar a cena, e o rapaz passou, então, a jogar água e lama com um rodo na direção da repórter. A jornalista teria mandado o rapaz "tomar no c*", conforme o processo ao qual a coluna teve acesso.

Eu normalmente sempre defendo os colegas de imprensa, os fotógrafos, já briguei com artista por ter sido arrogante com o fotógrafo e tal. Mas, nesse caso, é totalmente o inverso: se falou palavrão, se não falou palavrão, isso já é um 'plus' ali na história. O direito dele de imagem, o direito de privacidade, ela extrapolou. Então, não tem nem o que falar, acho que a juíza está certíssima. E é bom, até que aconteça isso como exemplo, para os repórteres pensarem melhor, especialmente os da Record.

Leão Lobo

"Situação de vulnerabilidade"

Na decisão, a juíza considerou que a emissora cometeu um desrespeito e ato ilícito ao veicular imagens do empresário contra a sua vontade, ressaltando que ele estava em situação de vulnerabilidade.

À Justiça, a Record afirmou que a reportagem tinha como objetivo divulgar as enchentes na cidade e que, em nenhum momento, os limites da liberdade de informação foram ultrapassados. A emissora disse ainda que o empresário, "nervoso com a situação", jogou lama de forma agressiva nos pés da repórter e que ela, "de imediato, pediu respeito e reafirmou que estava no local somente fazendo o trabalho dela".

A Record, a repórter e o apresentador podem recorrer da decisão.