'Volta Por Cima': Grave incêndio colocará vida de Doralice em risco

No capítulo desta quinta-feira (7) em "Volta Por Cima" (Globo), Doralice (Tereza Seiblitz) correrá um grande de risco de vida por conta de um incêndio.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tentando uma vaga de costureira no barracão de Bate-Bola, a personagem estará no local quando um incêndio iniciar. Além dela, Rique (Márcio Machado) também estará presente, assistindo à devastação dos sonhos dos integrantes do Dragão Suburbano.