'Garota do Momento': Irmão invejoso de Beto é uma sátira ao conservadorismo

João Vitor Silva conta que seu personagem ainda terá uma visão de mundo muito diferente do irmão. "Beto tem pensamentos mais progressistas, enquanto Ronaldo é um pouco mais conservador", explica.

Ao definir o rapaz como engraçado, ardiloso e carente, o ator explica que Ronaldo será o único dos irmãos que manterá contato com Lígia. "Ele tem a presença e esse amor da mãe muito estabelecido. Só que os dois irmãos têm muito mais atenção do pai. Quando ele percebe que o Raimundo dá toda atenção para Beto, ele inicia essa disputa".

Mais do que uma competição criada na cabeça de Ronaldo, o personagem também deverá implicar com tudo no que diz respeito a Beto. "Ele não deixa passar nada".

Irmão protetor

Já com Celeste, Ronaldo assumirá uma postura de irmão mais velho e protetor da "princesinha da família". "Ele percebe que o Beto está zero ligado nisso, que seria um papel do irmão mais velho. Então ele aproveita e rouba esse lugar do cara que cuida", garante.