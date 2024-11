Falência, chantagem e lipo: o que é real e o que é ficção em filme de Trump

A ascensão de Donald Trump no mundo imobiliário é retratada no filme "O Aprendiz", estrelado por Sebastian Stan, lançado em 2024. O republicano será o próximo presidente dos Estados Unidos após conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral.

O que é real

Processo por discriminação racial. O filme retrata um processo contra Trump por discriminação racial contra inquilinos afro-americanos, o que realmente aconteceu entre 1972 e 1974.

Documentos sobre a investigação estão disponíveis no site do FBI. O caso também foi noticiado pelo jornal The New York Times.