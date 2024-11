Eleito novamente, Trump detonou a própria cinebiografia; saiba o porquê

Donald Trump, 78, teceu críticas ao filme "O Aprendiz", filme do diretor Ali Abbasi, 78, que retrata sua trajetória à frente do reality show homônimo.

O que aconteceu

Eleito presidente pela segunda vez, ele afirmou que torce pelo fracasso comercial do longa e questionou o direito da produção de usar o título de seu antigo programa na TV. "Um filme falso e sem classe escrito sobre mim, chamado 'O Aprendiz' - eles têm o direito de usar esse nome sem aprovação? Espero que fracasse", declarou, por meio de sua rede social Truth Social, em outubro.

Para Trump, o único objetivo do filme é difamá-lo politicamente e manchar o movimento político que ele tem representado nos EUA. "É um trabalho barato, difamatório e politicamente nojento, lançado bem antes da eleição presidencial de 2024, com o objetivo de prejudicar o maior movimento político da história do nosso país: 'Faça a América grande novamente!'"