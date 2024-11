Tati decide trair Madá e faz Lindomar revirar no túmulo em 'Volta por Cima'

Ainda no mesmo capítulo: um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson.

Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.