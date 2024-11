Luma vira o jogo e conquista três glórias em ‘Mania de Você'

Luma (Agatha Moreira) se dará muito bem em "Mania de Você" (Globo), ao usar o pendrive para chantagear Mavi (Chay Suede).

O que vai acontecer

Mais do que morar no apartamento do vilão, Luma conseguirá o que tanto deseja: metade de tudo que é do personagem. Ao chegar em sua nova moradia, ela terá o apoio de Mércia (Adriana Esteves), que forçará o filho a fazer logo a transferência. "É uma reparação histórica, a Luma tem todo direito, você só tem o que tem hoje porque roubou tudo dela", debochará a mãe do rapaz.