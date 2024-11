Lucro milionário de Charles e William com serviços públicos é revelado

Uma investigação revelou que o príncipe William e o rei Charles estão lucrando milhões de dólares com contratos com instituições de caridade e serviços públicos.

O que aconteceu

O The Sunday Times e o programa "Dispatches", do Chanel 4 no Reino Unido, fizeram uma investigação conjunta sobre a receita obtida nos Ducados de Lancaster e Cornwall, propriedades de Charles e William, respectivamente. De acordo com o jornal, a apuração de cinco meses revelou que as propriedades lucram milhões "cobrando de departamentos governamentais, conselhos, empresas, empresas de mineração e do público em geral uma série de alugueis comerciais e impostos feudais."

A investigação mostrou que a realeza cobra pelo uso das terras que são de sua propriedade, criando inúmeros impostos que variam entre pedágios para cruzar o rios, operar escolas e instituições de caridade e até mesmo para cavar uma sepultura. Para funcionar, igrejas, salões, pubs, gasodutos, estacionamentos e muitos outros serviços precisam pagar taxas para a realeza. Esses contratos cobram também do exército, marinha, do Serviço Nacional de Saúde, do serviço prisional e de escolas públicas.