Anitta surpreende fãs ao ser flagrada em garupa de moto no Rio; assista

Anitta também compartilhou um vídeo do momento nesta segunda-feira (04). A cantora apareceu no retrovisor da moto e ainda filmou pontos turísticos do Rio, enquanto dublava a música "São Paulo", seu último lançamento em parceria com The Weeknd.

A atitude da cantora divertiu fãs nas redes sociais. "Muito gente como a gente", comentou um perfil no X. "Não aguento que Anitta foi andar de MOTOTAXI e ainda com o celular na mão divulgando a música", disse outro. "Ela no seu bom Uber Moto pelo Rio de Janeiro como se não fosse uma das maiores artistas do país", postou outra página.