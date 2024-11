Daniel canta hino nacional no GP de São Paulo: 'Orgulho de ser brasileiro'

O cantor Daniel foi o escolhido pela organização do GP de São Paulo para dar voz ao hino nacional neste domingo (3), no Autódromo de Interlagos, acompanhado de violeiros. O momento aconteceu antes da corrida principal da Fórmula 1.

O que aconteceu

Daniel cantou o hino no GP deste ano. O cantor se apresentou pouco antes do 12h30, o horário oficial da corrida. Quando foi anunciado como a voz do hino deste ano, no final de outubro, o sertanejo admitiu ser fã de automobilismo. Hoje, fez uma postagem no Instagram relembrando o companheiro João Paulo pouco antes da apresentação.