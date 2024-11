'Volta por Cima': Violeta despacha Madá e começa a mudar a vida de Doralice

A contragosto de Madá, Violeta busca Doralice em casa e a leva para sua mansão. Essa será apenas uma visita da viúva no casarão, mas valerá para que Osmar consiga isistir para a irmã aceitar ir morar lá.

Uma nova tragédia com Doralice pode mudar tudo. A mãe de Tati enfrentará um incêndio no barracão e novamente será internada. Com isso, Osmar e Violeta terão mais recursos para convencê-la.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.