Virginia reage à repercussão de bolsa de mais de R$ 200 mil: 'Mereço'

Virginia Fonseca, 25, se disse surpresa com a repercussão da compra de uma bolsa de luxo semanas atrás.

O que aconteceu

A influenciadora falou sobre ter viralizado com seu vídeo mostrando a nova aquisição. "Gente, essa bolsa? Não imaginava a repercussão, ainda mais que o áudio viraria meme? 'Me mimei, me mimei'!", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias nesta quinta-feira (31).

Virginia defendeu sua decisão de fazer a compra. "Não pensei que iria ser essa confusão por causa da bolsa. Enfim, eu a comprei porque acho ela linda, sempre quis ter essa bolsa e realmente me mimei", afirmou.