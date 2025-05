'Pobre sonhador': Thiago Martins expõe semelhanças com papel em 'Vale Tudo'

Thiago teve uma infância difícil, tendo sido abandonado pelo pai quando ainda era bebê. Foi morar com sua mãe, Maria Lúcia, na casa dos patrões, onde ela trabalhava como empregada doméstica. Quase investiu na carreira de jogador de futebol, mas desistiu quando surgiu a primeira grande oportunidade na TV: a novela "Da Cor do Pecado" (2004).

Como pobre sonhador, vim de comunidade, sempre foi meu sonho viver de arte, poder lançar uma novela no Copacabana Palace... É um trabalho de muitos anos. Poder dar uma estrutura financeira à minha mãe, minha família, meus amigos. Os sonhos são bem parecidos [com os de Vasco], porque a gente vem do mesmo lugar e das mesmas necessidades também.

Thiago Martins em conversa com Splash

Outro detalhe em comum entre ator e personagem é a relação afetiva com o bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio. "Já bebi bastante chope por lá com o meu pai. Ele faleceu em 2017, era um cara sambista e me levava para curtir a Vila, depois que a gente se reaproximou. Mas joguei bola muitas vezes na Vila, tenho uns amigos por lá também. A relação é bem próxima."

Tramas do Vasco

Sonhador, o personagem gasta boa parte do dinheiro investindo no seu futuro artístico, enquanto deixa de cumprir suas responsabilidades como pai. Vasco é pai de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto de sua breve relação com Lucimar (Ingrid Gaigher).

O ator destaca que o personagem "é do bem" e antecipa um vício que ainda será mostrado na história: o jogo em casas de aposta online. "Ele é do bem. A princípio, vamos caminhar por um lado mais leve do assunto, obviamente tentando mostrar a atual realidade do brasileiro. Ele é um cara leve e carismático, tanto que, quando a Lucimar o coloca na Justiça, a vila toda o defende: 'pô, o Vasco é tão legal'. Tem esse apelo popular, mas ele se enrola."